На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диетологи назвали три продукта против хронического запора

KCL: два киви в день помогают справиться с хроническим запором
true
true
true
close
ff-photo/Shutterstock/FOTODOM

Два киви в день, ржаной хлеб и минеральная вода с магнием помогают справиться с хроническим запором. Об этом рассказали профессор диетологии Эйрини Димиди и ее коллега Кевин Уилан из Королевского колледжа Лондона (King's College London, KCL). Рекомендации опубликованы на официальном сайте учреждения.

По словам специалистов, киви содержит фермент актинидин, который улучшает моторику кишечника и способствует перевариванию даже тяжелой пищи. По словам ученых, это вещество расщепляет белки, облегчая их усвоение. Ржаной хлеб, в свою очередь, богат биоактивными веществами и легко усваиваемыми пищевыми волокнами, которые размягчают каловые массы и облегчают опорожнение кишечника.

Третьим эффективным средством диетологи называют минеральную воду с повышенным содержанием магния — этот элемент известен своим мягким слабительным действием. Ученые объяснили: магний усиливает сократительную функцию гладкой мускулатуры, улучшая перистальтику пищеварительного тракта.

Димиди также подчеркнула, что традиционные рекомендации вроде повышения доли клетчатки (пищевых волокон) в рационе или приема слабительных на основе сенны сегодня считаются устаревшими. По ее словам, убедительных научных доказательств их эффективности нет.

Ранее были названы опасные последствия переедания клетчатки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами