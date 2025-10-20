Диетологи назвали три продукта против хронического запора

KCL: два киви в день помогают справиться с хроническим запором

Два киви в день, ржаной хлеб и минеральная вода с магнием помогают справиться с хроническим запором. Об этом рассказали профессор диетологии Эйрини Димиди и ее коллега Кевин Уилан из Королевского колледжа Лондона (King's College London, KCL). Рекомендации опубликованы на официальном сайте учреждения.

По словам специалистов, киви содержит фермент актинидин, который улучшает моторику кишечника и способствует перевариванию даже тяжелой пищи. По словам ученых, это вещество расщепляет белки, облегчая их усвоение. Ржаной хлеб, в свою очередь, богат биоактивными веществами и легко усваиваемыми пищевыми волокнами, которые размягчают каловые массы и облегчают опорожнение кишечника.

Третьим эффективным средством диетологи называют минеральную воду с повышенным содержанием магния — этот элемент известен своим мягким слабительным действием. Ученые объяснили: магний усиливает сократительную функцию гладкой мускулатуры, улучшая перистальтику пищеварительного тракта.

Димиди также подчеркнула, что традиционные рекомендации вроде повышения доли клетчатки (пищевых волокон) в рационе или приема слабительных на основе сенны сегодня считаются устаревшими. По ее словам, убедительных научных доказательств их эффективности нет.

