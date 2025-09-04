На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы опасные последствия переедания клетчатки

Daily Mail: избыток клетчатки в рационе мешает усвоению железа и кальция
true
true
true
close
Freepik

Избыток клетчатки (растительных волокон) может привести к расстройствам пищеварения, а также снизить усвояемость железа, цинка и кальция. Об этом изданию Daily Mail рассказала Гена Хэмшоу, дипломированный диетолог клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Эксперт напомнила, что больше всего клетчатки содержится в продуктах растительного происхождения. Эти пищевые волокна необходимы для увеличения объема стула, контроля уровня сахара в крови и выведения «плохого» холестерина из организма. Однако их избыток зачастую приводит к вздутию, запору или диарее.

«Другая проблема заключается в том, что чрезмерное потребление клетчатки может препятствовать усвоению важных минералов, в том числе железа, цинка и кальция», — отметила врач.

Это происходит из-за содержания в клетчатке фитиновой кислоты. Фитиновая кислота связывает ионы железа в желудке и препятствует его всасыванию. Самым малодоступным при этом становится железо из растительных продуктов (негемовое железо).

Одним из самых распространенных последствий дефицита железа выступает анемия. Эта патология храктеризуется низким уровнем гемоглобина в крови, что приводит к усталости, слабости, одышке и бледности кожи.

Диетолог добавила, что строгих ограничений по ежедневному потреблению клетчатки не зафиксировано. Однако к нежелательные последствия могут возникнуть, если в день съедать более 50 граммов пищевых волокон.

Ранее россиянам назвали фрукт с самым высоким содержанием клетчатки.

