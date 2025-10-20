У газированной воды нашли новое полезное свойство

Газированная вода способна влиять на обмен веществ, ускоряя усвоение сахара клетками. Об этом сообщили ученые из Университета Кюсю (Япония). Результаты их исследования опубликованы в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

По данным исследования, углекислый газ из газированной воды после попадания в организм частично всасывается в кровь. Там он превращается в вещество под названием бикарбонат, которое влияет на химический состав крови — в частности, немного повышает уровень кислотности (pH) внутри красных кровяных клеток (эритроцитов). Это изменение запускает процесс гликолиза — механизм, при котором клетки начинают активнее перерабатывать сахар (глюкозу) и использовать ее для получения энергии.

Ученые сравнили этот эффект с тем, что наблюдается при гемодиализе — процедуре очистки крови у людей с почечной недостаточностью. Там тоже используется углекислый газ, и он аналогично стимулирует обмен веществ в клетках.

Хотя снижение уровня сахара в крови у участников было небольшим, исследователи считают, что этот механизм может играть роль в регуляции энергетического обмена. Газированная вода, по их словам, не помогает похудеть, но способна вызывать легкое чувство насыщения и кратковременно снижать уровень глюкозы. Эти наблюдения, по мнению авторов, требуют дальнейшего изучения — особенно с точки зрения профилактики нарушений обмена веществ.

