Назван напиток, который повышает риски подагры

Риски развития подагры повышаются при соблюдении нездоровой растительной диеты, которая отличается низким содержанием цельного зерна и преобладанием рафинированных злаков (это злаки, из которых удалили внешние слои зерна, такие как отруби и зародыш) и сахаросодержащих напитков, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Подагра является наиболее распространенным видом воспалительного артрита, вызванного отложениями в суставах солей мочевой кислоты. Заболевание сопровождается нестерпимой, быстро нарастающей и проходящей за несколько часов или суток болью в суставах, при этом кожа над ними краснеет, а сами они увеличиваются в объеме. Из других симптомов — повышенная температура тела, слабость, потливость. В запущенных случаях на суставах могут образовываться наросты.

«Раньше подагру называли «болезнью королей» и связывали со злоупотреблением красного мяса и алкоголя. Однако XXI век внес свои коррективы в диетические причины подагры, а именно, дополнив список повышенным потреблением рыбы и подслащенных сахаром соков и других напитков, а также рафинированных злаков. Чтобы снизить риски развития болезни, нужно придерживаться здоровой растительной диеты, то есть употреблять цельнозерновые продукты, чай и кофе, а также маложирные молочные продукты. Рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, тоже можно употреблять в умеренных количествах. Здоровая растительная диета, богатая клетчаткой, помогает справиться с хроническим воспалением», — рассказала Дианова.

Ранее в России обнаружили белок, который отвечает за потерю беременности.