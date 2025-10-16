В Японии нашли способ лечения мужского генетического бесплодия

Исследователи из Университета Осаки впервые смогли восстановить сперматогенез у животных с генетическим бесплодием, используя технологию доставки мРНК непосредственно в ткани яичка. Результаты прорывного эксперимента опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе работы ученые ввели в яички бесплодных лабораторных мышей липидные наночастицы, содержащие мРНК (матричную РНК) гена Pdha2, необходимого для нормального образования сперматозоидов. Уже спустя три недели в тканях появились зрелые половые клетки. С их помощью методом ИКСИ (инъекция сперматозоида в яйцеклетку) исследователи смогли получить жизнеспособное потомство.

Матричная (или информационная) РНК — это молекула, которая переносит «инструкции» от ДНК к клеточным механизмам, отвечающим за синтез белков. В данном случае мРНК временно заменила отсутствующую или неработающую генетическую инструкцию, что позволило запустить производство необходимых белков для образования сперматозоидов. При этом мРНК не встраивалась в геном и не вызывала изменений в ДНК, что подтверждено генетическим анализом.

По словам авторов, технология может лечь в основу новой терапии генетически обусловленного мужского бесплодия. В перспективе метод может быть адаптирован для восстановления фертильности у людей, страдающих, например, от необструктивной азооспермии — одной из самых тяжелых форм нарушения сперматогенеза.

