Найдена янтарная «капсула времени» с насекомыми возрастом 112 млн лет

Mónica Solórzano-Kraemer

Ученые из Барселонского университета обнаружили в восточной части Эквадора залежи янтаря возрастом около 112 миллионов лет. Янтарь сохранил в себе фрагменты древней лесной экосистемы мелового периода, включая останки насекомых и паутину. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

По словам ученых, находка относится к геологической формации Холлин и фиксирует момент, когда суперконтинент Гондвана начинал распад. В ходе анализа было выделено два типа янтаря: один образовался под землей, другой — на поверхности. Из 60 изученных образцов 21 содержал включения — останки насекомых из пяти отрядов, включая мух, жуков и ос. Также был обнаружен фрагмент окаменевшей паутины.

Сопутствующий анализ каменистой матрицы выявил пыльцу, споры и другие растительные остатки, что позволило реконструировать климат и тип растительности региона. По данным стратиграфии, экосистема представляла собой теплый и влажный хвойный лес с высоким содержанием смолообразующих растений.

Исследователи отмечают: янтарь действует как естественный и мгновенный «ловец», который запечатлевает мягкие ткани организма, редко встречающиеся в традиционных осадочных породах. Именно поэтому образование янтаря сыграло ключевую роль в изучении ранних этапов эволюции живой природы.

Ранее находки янтаря с подобным уровнем сохранности были известны в основном в северном полушарии — в Балтике, Ливане и Мьянме. Новое эквадорское месторождение восполняет пробел в данных о наземных экосистемах южных широт мелового периода.

Ранее у древней рыбы выявили умение «кусаться языком».

