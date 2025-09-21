На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У древней рыбы выявили умение «кусаться языком»

BioLet: древняя рыба Platysomus parvulus могла дробить пищу языком
true
true
true
close
Renata Romeo/Ocean Image Bank

Британские ученые обнаружили у лучеперой рыбы Platysomus parvulus, жившей около 310 миллионов лет назад, умение «кусаться языком». Этот уникальный способ питания ранее не встречался у представителей этой группы. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

Ископаемые останки Platysomus были найдены в отложениях каменноугольного периода в британском графстве Стаффордшир. Благодаря компьютерной томографии высокого разрешения исследователи смогли воссоздать внутреннюю анатомию древней рыбы и подробно изучить структуру ее рта.

«Это животное по внешнему виду немного схоже с современной рыбой-ангелом. При жизни их тела были довольно плоскими, но при окаменении становились еще более сплющенными, из-за чего детали их внутреннего строения трудно различимы», — отметил палеонтолог Мэтт Фридман из Музея палеонтологии Мичиганского университета.

Результаты показали: у Platysomus parvulus была пара зубных пластин — одна располагалась в верхней части ротовой полости, а другая — на дне, вместо языка. При закрытии рта рыба сжимала эти пластины, дробя ракушки и насекомых. Это устройство позволяло ей эффективно измельчать твердую пищу, как это делают некоторые современные рыбы, такие как форель. Однако до сих пор самая ранняя из известных рыб с подобным механизмом жила на 150 миллионов лет позже.

По словам ученых, это открытие демонстрирует ранние этапы эволюции сложных механизмов питания у рыб и пример так называемой конвергентной адаптации — когда разные виды независимо друг от друга приходят к похожим эволюционным решениям.

Ранее в глубинах Тихого океана обнаружили загадочных рыб-улиток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами