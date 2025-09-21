У древней рыбы выявили умение «кусаться языком»

Британские ученые обнаружили у лучеперой рыбы Platysomus parvulus, жившей около 310 миллионов лет назад, умение «кусаться языком». Этот уникальный способ питания ранее не встречался у представителей этой группы. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

Ископаемые останки Platysomus были найдены в отложениях каменноугольного периода в британском графстве Стаффордшир. Благодаря компьютерной томографии высокого разрешения исследователи смогли воссоздать внутреннюю анатомию древней рыбы и подробно изучить структуру ее рта.

«Это животное по внешнему виду немного схоже с современной рыбой-ангелом. При жизни их тела были довольно плоскими, но при окаменении становились еще более сплющенными, из-за чего детали их внутреннего строения трудно различимы», — отметил палеонтолог Мэтт Фридман из Музея палеонтологии Мичиганского университета.

Результаты показали: у Platysomus parvulus была пара зубных пластин — одна располагалась в верхней части ротовой полости, а другая — на дне, вместо языка. При закрытии рта рыба сжимала эти пластины, дробя ракушки и насекомых. Это устройство позволяло ей эффективно измельчать твердую пищу, как это делают некоторые современные рыбы, такие как форель. Однако до сих пор самая ранняя из известных рыб с подобным механизмом жила на 150 миллионов лет позже.

По словам ученых, это открытие демонстрирует ранние этапы эволюции сложных механизмов питания у рыб и пример так называемой конвергентной адаптации — когда разные виды независимо друг от друга приходят к похожим эволюционным решениям.

