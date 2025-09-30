На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала главные источники вирусов и бактерий в спортзале

Daily Mirror: в спортзале коврики для йоги содержат больше всего бактерий
Depositphotos

Больше всего вирусов и бактерий в спортзале скапливается на ковриках для йоги — об этом предупредила терапевт Аарти Синха в интервью изданию Daily Mirror. По ее словам, иногда уровень загрязнения микроорганизмами на таких ковриках превышает тот, что бывает в туалете.

Врач призвала не пользоваться общими ковриками, особенно при первых признаках простуды.

Синха также напомнила, что опасность для здоровья может представлять не только чужой пот, но и собственный. Повторное использование спортивной одежды без стирки или длительное ношение мокрой формы после тренировки может привести к кожным инфекциям, молочнице и другим проблемам интимного характера.

«Стирайте спортивную одежду при низкой температуре, вывернув ее наизнанку. Не используйте кондиционеры для белья, так как они могут повредить эластичные материалы и оставить на них следы», — объяснила специалист.

Отдельное внимание доктор Синха уделила гигиене многоразовых бутылок для воды, которые часто используют в зале. По словам врача, при неправильном уходе в крышке и на стенках быстро скапливаются микробы. Чтобы избежать пищевых отравлений, врач советует тщательно мыть бутылки и давать им полностью высохнуть. Для дополнительной гигиены эксперт также советует применять таблетки для стерилизации посуды.

Ранее российские ученые нашли слабое место у смертельного «супергрибка».

