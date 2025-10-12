В РАН сообщили о попадании Земли под воздействие солнечной активности

ИКИ РАН: Земля попала под воздействие корональной дыры на Солнце раньше срока

Земля попала под воздействие потока плазмы, исходящего из корональной дыры на Солнце раньше срока. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Исходя из того, как все складывается, сегодня будет еще два оповещения. В течение 3-4 часов — про начавшиеся магнитные бури, и ближе к темному времени суток в центральной части страны — про полярные сияния», — сказано в сообщении.

В Лаборатории назвали такое развитие событий неожиданным, поскольку ранее расчеты прогнозировали прибытие плазмы от корональной дыры только вечером в воскресенье.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Земля попала под воздействие потока высокотемпературного солнечного ветра, в результате чего усилились возмущения магнитосферы.

В начале октября на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли. По информации ученых, вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Звезде активных центров, 4232, расположенном в данный момент точно на линии Солнце-Земля.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.