В РАН сообщили о попадании Земли под воздействие солнечной активности

ИКИ РАН: Земля попала под воздействие корональной дыры на Солнце раньше срока
true
true
true
close
Shutterstock

Земля попала под воздействие потока плазмы, исходящего из корональной дыры на Солнце раньше срока. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Исходя из того, как все складывается, сегодня будет еще два оповещения. В течение 3-4 часов — про начавшиеся магнитные бури, и ближе к темному времени суток в центральной части страны — про полярные сияния», — сказано в сообщении.

В Лаборатории назвали такое развитие событий неожиданным, поскольку ранее расчеты прогнозировали прибытие плазмы от корональной дыры только вечером в воскресенье.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Земля попала под воздействие потока высокотемпературного солнечного ветра, в результате чего усилились возмущения магнитосферы.

В начале октября на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли. По информации ученых, вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Звезде активных центров, 4232, расположенном в данный момент точно на линии Солнце-Земля.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

