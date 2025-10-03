На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности (М). Этот процесс сопровождался масштабным выбросом плазмы в сторону Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«На данный момент это первый прямо подтвержденный случай в текущем всплеске активности конца сентября — начала октября. Ранее за последние 3-4 суток было зарегистрировано несколько плазменных выбросов, но направленных мимо планеты», — сказано в сообщении.

По информации ученых, вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, 4232, расположенном в данный момент точно на линии Солнце-Земля.

Предыдущая вспышка класса М произошла 29 сентября. Она продлилась десять минут.

27 сентября в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщали, что геомагнитная обстановка остается пока спокойной и стабильной, при этом активность вспышек на Солнце существенно повышена. По информации ученых, «вспышечная активность» на Солнце в ближайшие сутки не просто повышена, а имеет тенденцию к росту.

