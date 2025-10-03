На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли

РАН: на Солнце произошел большой выброс плазмы в сторону Земли
true
true
true
close
Shutterstock

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности (М). Этот процесс сопровождался масштабным выбросом плазмы в сторону Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«На данный момент это первый прямо подтвержденный случай в текущем всплеске активности конца сентября — начала октября. Ранее за последние 3-4 суток было зарегистрировано несколько плазменных выбросов, но направленных мимо планеты», — сказано в сообщении.

По информации ученых, вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, 4232, расположенном в данный момент точно на линии Солнце-Земля.

Предыдущая вспышка класса М произошла 29 сентября. Она продлилась десять минут.

27 сентября в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщали, что геомагнитная обстановка остается пока спокойной и стабильной, при этом активность вспышек на Солнце существенно повышена. По информации ученых, «вспышечная активность» на Солнце в ближайшие сутки не просто повышена, а имеет тенденцию к росту.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами