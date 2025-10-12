На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Земля попала в высокотемпературный поток солнечного ветра

Синоптик Леус: Земля попала в поток солнечного ветра из корональной дыры
Depositphotos

Земля попала под воздействие потока высокотемпературного солнечного ветра, в результате чего усилились возмущения магнитосферы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Во второй половине ночи Земля попала в поток быстрого и высокотемпературного солнечного ветра», — говорится в сообщении.

По словам Леуса, уровень магнитного возмущения пока еще не достиг отметки магнитных бурь, однако, судя по прогнозам, ожидается усиление возмущений до уровня слабой магнитной бури класса G1 с вероятностью порядка 60%.

В начале октября на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли. По информации ученых, вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Звезде активных центров, 4232, расположенном в данный момент точно на линии Солнце-Земля.

До этого в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщали, что геомагнитная обстановка остается пока спокойной и стабильной, при этом активность вспышек на Солнце существенно повышена. По информации ученых, «вспышечная активность» на Солнце не просто повышена, а имеет тенденцию к росту.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

