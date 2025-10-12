У газировки без сахара нашли опасный для печени эффект

Употребление более одной банки газировки в день может значительно увеличить риск развития неалкогольной жировой болезни печени. К такому выводу пришли ученые из Сучжоуского университета (Китай). Результаты их долгосрочного исследования были представлены на международной конференции United European Gastroenterology Week 2025 (UEG).

Ученые проанализировали данные о здоровье и рационе более 100 тысяч человек из базы Британского биобанка. За участниками наблюдали на протяжении десяти лет. Ни у кого из испытуемых на старте исследования не было патологий печени в анамнезе.

Оказалось, что у тех, кто ежедневно выпивал более 250 мл газированных напитков, риск развития неалкогольной жировой болезни печени был значительно выше, чем у тех, кто пил их редко или вообще не употреблял.

Неожиданным оказался сравнительный эффект обычной и диетической газировки. При умеренном потреблении уровень риска был примерно одинаков. Однако при большом объеме потребления риск заболевания у любителей диетических напитков оказался даже выше: 60% против 50% у тех, кто пил обычную газировку.

Кроме того, исследователи зафиксировали связь между употреблением обоих видов напитков и повышенным риском преждевременной смерти от заболеваний печени, связанных с накоплением жира в тканях органа.

