На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У газировки без сахара нашли опасный для печени эффект

UEG: газировка без сахара повышает риск развития жировой болезни печени
true
true
true
close
Shutterstock

Употребление более одной банки газировки в день может значительно увеличить риск развития неалкогольной жировой болезни печени. К такому выводу пришли ученые из Сучжоуского университета (Китай). Результаты их долгосрочного исследования были представлены на международной конференции United European Gastroenterology Week 2025 (UEG).

Ученые проанализировали данные о здоровье и рационе более 100 тысяч человек из базы Британского биобанка. За участниками наблюдали на протяжении десяти лет. Ни у кого из испытуемых на старте исследования не было патологий печени в анамнезе.

Оказалось, что у тех, кто ежедневно выпивал более 250 мл газированных напитков, риск развития неалкогольной жировой болезни печени был значительно выше, чем у тех, кто пил их редко или вообще не употреблял.

Неожиданным оказался сравнительный эффект обычной и диетической газировки. При умеренном потреблении уровень риска был примерно одинаков. Однако при большом объеме потребления риск заболевания у любителей диетических напитков оказался даже выше: 60% против 50% у тех, кто пил обычную газировку.

Кроме того, исследователи зафиксировали связь между употреблением обоих видов напитков и повышенным риском преждевременной смерти от заболеваний печени, связанных с накоплением жира в тканях органа.

Ранее был назван напиток, вызывающий депрессию у женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами