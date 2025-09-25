На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван напиток, вызывающий депрессию у женщин

JAMA Psychiatry: газировка связана с риском депрессии у женщин
Freepik.com

Регулярное употребление сладких газированных напитков повышает не только риск ожирения и диабета, но и вероятность развития депрессии — особенно у женщин. К такому выводу пришли исследователи из Немецкого центра исследований диабетаи университетских клиник Франкфурта и Кельна. Работа опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

Ученые проанализировали данные 932 человек в возрасте от 18 до 65 лет, включая 405 пациентов с диагностированным депрессивным расстройством и 527 здоровых добровольцев. Оказалось, что у женщин, которые часто пили газировку, риск депрессии был на 17% выше, а симптомы — заметно тяжелее.

Главную роль, по словам авторов, играет кишечный микробиом. У любительниц сладких напитков в кишечнике увеличивалось количество бактерий рода Eggerthella, которые ранее связывали с депрессией. У мужчин такой зависимости обнаружено не было. Почему эффект проявляется только у женщин, пока неясно: возможно, дело в гормональных различиях или работе иммунной системы.

«Наши данные указывают, что связь между газировкой и симптомами депрессии возникает через микробиом. Даже небольшие изменения в питании могут оказывать большое влияние», — пояснила руководитель исследования доктор Шармилли Эдвин Танараджах.

Авторы считают, что в будущем микробиом можно будет использовать как терапевтическую мишень: например, с помощью диетических стратегий или пробиотиков.

Ранее популярный пищевой консервант оказался эффективным против болезни Альцгеймера.

