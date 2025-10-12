На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ борьбы с туберкулезом без угнетения иммунитета

SciRep: препарат от COVID-19 усиливает иммунитет против туберкулеза
NIAID

Ученые из больницы Сент-Джеймс (Ирландия) установили, что препарат для лечения COVID-19 дексаметазон может активизировать иммунные клетки для борьбы с инфекцией, включая возбудителя туберкулаза. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Дексаметазон относится к классу глюкокортикоидов — гормональных препаратов, которые подавляют воспаление, но могут также ослаблять иммунный ответ. Именно по этой причине глюкокортикоиды считаются потенциально рискованными при лечении инфекционных заболеваний, поскольку в некоторых случаях способны реактивировать скрытую туберкулезную инфекцию.

Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения рекомендует глюкокортикоиды как вспомогательную терапию при туберкулезе в определенных клинических ситуациях.

В рамках исследования ученые обработали дексаметазоном макрофаги, полученные из крови здоровых доноров и легочной жидкости пациентов. После этого клетки затем инфицировали микобактериями туберкулаза.

Результаты показали: препарат снижает уровень воспалительных сигнальных молекул, но при этом помогает макрофагам выживать и уничтожать бактерии. Этот эффект связан с активацией аутофагии – процесса утилизации «мусора» в клетках.

Ученые отметили, что макрофаги из разных источников реагировали на дексаметазон по-разному. Это указывает на важность тканевого происхождения клеток при оценке эффективности терапии.

Полученные данные поддерживают идею о применении дексаметазона в качестве дополнительного средства при лечении туберкулеза, особенно в ситуациях с выраженным воспалением, где важно снизить повреждение тканей без потери иммунной защиты.

Ранее ученые выяснили, почему вакцина от туберкулеза не защищает взрослых.

