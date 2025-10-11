На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Развеян популярный миф о вреде видеоигр

RSOS: время, проведенное за видеоиграми, не влияет на психическое здоровье
StockCanarias/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Оксфордского университета. Работа,выяснили, что не количество проведенных за видеоиграми часов , а то, как человек сам оценивает свое отношение к ним, определяет его психологическое благополучие. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Дискуссия о вреде и пользе видеоигр длится уже десятилетиями. Обычно внимание уделяют именно длительности игр, однако, как отмечает руководитель исследования Ник Баллу, эта логика не выдерживает проверки фактами.

Ученые собрали объективные данные о 703 взрослых игроках Nintendo Switch в США — свыше 140 тысяч часов геймплея в 150 играх. Затем участники прошли тесты на уровень депрессии, настроение и удовлетворенность жизнью.

Результат оказался однозначным: самочувствие человека не зависело от продолжительности игровых сессий. Даже дополнительный час игры в день не был связан с какими-либо изменениями настроения или ментального состояния.

Главным предиктором психологического благополучия стала не продолжительность игры, а то, насколько гармонично игрок воспринимает игры в своей жизни. Те, кто считал гейминг позитивной частью своей рутины, чувствовали себя заметно лучше — независимо от проведенного времени за консолью.

Исследователи подчеркивают, что время — плохой показатель влияния игр на человека. Гораздо важнее — мотивация, контекст и эмоциональное значение хобби.

«Стоит меньше спрашивать, сколько кто-то играет, и больше — зачем и как это вписывается в его жизнь», — отметили авторы исследования.

Ранее россиянам рассказали, как защитить смартфон от взлома через публичные зарядки.

