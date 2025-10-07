На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как защитить смартфон от взлома через публичные зарядки

ПНИПУ: подключать телефон к общественной зарядке опасно
true
true
true
close
Depositphotos

Подключение телефона к общественным USB-станциям может привести к утечке личных данных или заражению устройства вредоносным программным обеспечением. Специалисты Пермского Политеха предупредили, что злоумышленники могут использовать так называемую атаку juice jacking для получения доступа к файлам пользователей и рассказали, как защитить смартфон от взлома. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Само по себе подключение к обычной розетке безопасно. Угроза появляется, если использовать чужие зарядные устройства, кабели или прокатные пауэрбанки», — пояснил доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук Антон Каменских. — «В таких устройствах могут быть встроены микросхемы, через которые злоумышленники получают доступ к информации».

По словам эксперта, подобные схемы сложны и требуют дорогостоящего оборудования, однако риск сохраняется при использовании непроверенных источников питания, особенно в общественных местах — аэропортах, торговых центрах или такси.

Технология juice jacking впервые была продемонстрирована в 2011 году на хакерской конференции: тогда специалисты показали, как можно украсть данные с телефона через фальшивую зарядную станцию.

«Реальная угроза существует только при совпадении ряда условий — использовании устаревшего программного обеспечения и отключенных защитных систем», — уточнил доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Даниил Курушин.

Чтобы избежать подобных рисков, специалисты рекомендуют пользоваться собственными адаптерами и кабелями. Если это невозможно, стоит применять специальный шнур с пометкой «Charging only» или «Power cable», который обеспечивает только подачу питания без передачи данных.

Ранее российские ученые предложили добывать литий с помощью растений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами