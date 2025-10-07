Россиянам рассказали, как защитить смартфон от взлома через публичные зарядки

Подключение телефона к общественным USB-станциям может привести к утечке личных данных или заражению устройства вредоносным программным обеспечением. Специалисты Пермского Политеха предупредили, что злоумышленники могут использовать так называемую атаку juice jacking для получения доступа к файлам пользователей и рассказали, как защитить смартфон от взлома. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Само по себе подключение к обычной розетке безопасно. Угроза появляется, если использовать чужие зарядные устройства, кабели или прокатные пауэрбанки», — пояснил доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук Антон Каменских. — «В таких устройствах могут быть встроены микросхемы, через которые злоумышленники получают доступ к информации».

По словам эксперта, подобные схемы сложны и требуют дорогостоящего оборудования, однако риск сохраняется при использовании непроверенных источников питания, особенно в общественных местах — аэропортах, торговых центрах или такси.

Технология juice jacking впервые была продемонстрирована в 2011 году на хакерской конференции: тогда специалисты показали, как можно украсть данные с телефона через фальшивую зарядную станцию.

«Реальная угроза существует только при совпадении ряда условий — использовании устаревшего программного обеспечения и отключенных защитных систем», — уточнил доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Даниил Курушин.

Чтобы избежать подобных рисков, специалисты рекомендуют пользоваться собственными адаптерами и кабелями. Если это невозможно, стоит применять специальный шнур с пометкой «Charging only» или «Power cable», который обеспечивает только подачу питания без передачи данных.

