Назван простой способ улучшить когнитивные функции у пожилых людей

Пожилые люди, умеющие пользоваться Интернетом и цифровыми технологиями, демонстрируют более высокий уровень когнитивных способностей и реже страдают от депрессии. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

Ученые проанализировали данные более 9 тысяч участников масштабного китайского проекта China Health and Retirement Longitudinal Study, охватывающего жителей 28 провинций страны в возрасте от 45 лет. Участников разделили на две группы — тех, кто регулярно пользовался цифровыми технологиями (просмотр новостей, переписка, видео, онлайн-игры, финансовые сервисы), и тех, кто полностью обходился без Интернета.

Результаты показали, что пожилые, пользующиеся цифровыми технологиями, люди имели более высокий уровень памяти и концентрации внимания, а также лучше справлялись с задачами, требующими планирования и многозадачности. У остальных участников, напротив, чаще наблюдались признаки когнитивного снижения и выраженные симптомы депрессии.

По словам авторов, эти данные подтверждают важную роль цифровой грамотности в пожилом возрасте. В современном обществе, где значительная часть общения и получения информации происходит онлайн, неумение пользоваться цифровыми средствами ведет к социальной изоляции, которая, в свою очередь, может усиливать депрессивные расстройства и ускорять когнитивный спад.

Ранее был назван неочевидный фактор риска развития деменции.