Назван неочевидный фактор риска развития деменции

Черепно-мозговые травмы (ЧМТ), полученные в пожилом возрасте, значительно повышают риск развития деменции и необходимости в долговременном уходе. К таким выводам пришли исследователи из Университета Торонто и госпиталя Святого Михаила. Работа опубликована в журнале Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

Авторы проанализировали данные более чем 260 тысяч человек старше 65 лет за период с 2004 по 2020 год. У тех, кто перенес ЧМТ, риск деменции в первые пять лет после травмы был выше на 69%, а спустя пять лет — на 56%. Кроме того, такие пациенты чаще нуждались в услугах патронажной службы и в дальнейшем попадали в дома престарелых. По оценкам исследователей, каждый третий человек старше 85 лет, получивший ЧМТ, в дальнейшем сталкивается с деменцией.

По словам геронтолога Дженнифер Уотт, одной из авторов исследования, в большинстве случаев травмы головы у пожилых людей связаны с падениями — а их можно предотвратить.

«Снижая число падений, мы можем сократить и количество случаев ЧМТ, а значит, и связанных с ними деменций», — отметила ученая.

Авторы подчеркивают, что полученные данные помогут врачам и семьям лучше понимать долгосрочные последствия травм головы. Они также рекомендуют развивать программы профилактики падений и деменции, особенно для женщин старшего возраста, живущих в социально уязвимых районах.

