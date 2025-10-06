На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван неочевидный фактор риска развития деменции

CMAJ: падения в пожилом возрасте могут привести к деменции
true
true
true
close
Depositphotos

Черепно-мозговые травмы (ЧМТ), полученные в пожилом возрасте, значительно повышают риск развития деменции и необходимости в долговременном уходе. К таким выводам пришли исследователи из Университета Торонто и госпиталя Святого Михаила. Работа опубликована в журнале Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

Авторы проанализировали данные более чем 260 тысяч человек старше 65 лет за период с 2004 по 2020 год. У тех, кто перенес ЧМТ, риск деменции в первые пять лет после травмы был выше на 69%, а спустя пять лет — на 56%. Кроме того, такие пациенты чаще нуждались в услугах патронажной службы и в дальнейшем попадали в дома престарелых. По оценкам исследователей, каждый третий человек старше 85 лет, получивший ЧМТ, в дальнейшем сталкивается с деменцией.

По словам геронтолога Дженнифер Уотт, одной из авторов исследования, в большинстве случаев травмы головы у пожилых людей связаны с падениями — а их можно предотвратить.

«Снижая число падений, мы можем сократить и количество случаев ЧМТ, а значит, и связанных с ними деменций», — отметила ученая.

Авторы подчеркивают, что полученные данные помогут врачам и семьям лучше понимать долгосрочные последствия травм головы. Они также рекомендуют развивать программы профилактики падений и деменции, особенно для женщин старшего возраста, живущих в социально уязвимых районах.

Ранее был найден неочевидный способ лечения болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами