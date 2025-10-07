На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый объяснил, в каких компьютерах применяется открытие нобелиатов по физике 2025 года

Физик Страупе: нобелевские лауреаты положили начало созданию квантовых компьютеров
Harald Ritsch/AAAS

Компьютеры, разработанные благодаря экспериментам нобелевских лауреатов, есть в МИСИС, МГТУ им. Баумана и на Физтехе, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель центра квантовых технологий Сбера Станислав Страупе.

Нобелевскую премию по физике присудили британцу Джону Кларку, французу Мишелю Деворе и американцу Джону Мартинису за работы в области квантовой физики.

«Они продемонстрировали, что кванто-механические явления имеют место для больших объектов. Обычно квантовая механика работает для микроскопических объектов. Кроме того, существуют еще коллективные квантовые явления: когда большая совокупность частиц вела себя как целый квантовый объект. В эксперименте лауреатов было показано, что те эффекты, которые обычно относятся к частицам индивидуальным, могут проявляться на уровне макромира, большого количества частиц. Они смогли создать устройство – сверхпроводниковые электрические цепи, в которых много носителей заряда. Это структуры из металла, как правило, алюминия, которые видно в микроскоп. Это не один атом, и в этих структурах были видны квантовые эффекты», — рассказал Страупе.

По словам Страупе, понимание того, что квантовые эффекты возможны в макромире, дало возможность в будущем создать новые устройства микроэлектроники, а также квантовый компьютер на сверхпроводящих кубитах.

«В мире уже существует несколько квантовых компьютеров, которые работают на сверхпроводящих кубитах. Это квантовые компьютеры IBM и Google. Можно сказать, что нобелиаты экспериментировали с прародителями современных сверхпроводящих кубитов. Некоторые из квантовых компьютеров на сверхпроводящих кубитах есть и в России. Такие работы ведутся в МИСИС, МГТУ им. Баумана, на Физтехе», — рассказал Страупе.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали американцы Мэри Брунков, Фред Рамсделл и японец Шимон Сакагучи, которые поняли, что не дает иммунитету атаковать клетки собственного организма.

