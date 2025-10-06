На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белок в моче оказался ранним признаком деменции

JIM: уровень белка альбумина в моче влияет на риск развития деменции
Depositphotos

Повышенное содержание белка альбумина в моче связано с более высоким риском развития деменции. К такому выводу пришли ученые из Швеции и Нидерландов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Internal Medicine (JIM).

Авторы проанализировали медицинские данные 133 тысяч пожилых людей, у которых на момент начала наблюдения не было признаков деменции. Оказалось, что даже умеренное превышение допустимых уровней альбумина увеличивало вероятность заболевания на 25 %, а более высокие показатели — на 37 %.

По словам исследователей, почки и мозг имеют схожую сосудистую структуру. Нарушение фильтрационной функции сосудов ослабляет барьер между кровеносной и нервной системой. Когда капилляры в почках утрачивают эту способность, аналогичные изменения одновременно происходят и в сосудах мозга — это ведет к воспалению, утечке токсинов и накоплению патологических белков в мозге.

Наиболее выраженная связь наблюдалась при сосудистой деменции — она развивается в результате гипертонии, диабета или последствий инсульта.

Исследователи считают, что анализ мочи на альбумин может стать доступным и недорогим методом раннего выявления риска деменции — задолго до появления заметных когнитивных нарушений.

