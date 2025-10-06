На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России возмутились, что Нобель по медицине не получил ученый российского происхождения

Генетик Волчков: Нобель по медицине должны были присудить ученому Руденскому
The Nobel Prize

Нобелевская ассамблея Каролинского института присудила Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2025 год американцам Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи за их открытия Т-реактивных клеток, которые не дают иммунитету атаковать клетки собственного организма. Однако российские ученые уверены, что за это открытие премию нужно было присудить ученому российского происхождения Александру Руденскому.

«Очень жаль, что в число номинантов не вошел Александр Руденский, — это ученый российского происхождения, у него было большое количество статей, посвященных этой теме, точно не меньше, чем у Сакагучи, если не больше. Он открыл почти все в этой области, и это очень странно, что Руденского не номинировали. Я бы дал премию Руденскому и Сакагучи. Его исключение из лауреатов говорит о том, что премия политизирована», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Вклад Руденского упомянул и Дмитрий Чудаков, а также заведующая кафедрой иммунологии МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Лагарькова. Оба эксперта выразили большое сожаление о том, что в число лауреатов не вошел Александр Руденский.

Руденский начал свой научный путь примерно в то же время, что и Шимон Сакагучи. Он стал один из главных претендентов на медицинского Нобеля в 2015 году. Открытия Руденского и его коллег позволяют понять, как при реакции иммунитета на инфекции возникают аллергия, воспалительные процессы, аутоиммунные заболевания. Но главное — как эти процессы связаны с возникновением онкологических заболеваний. Однако ни в 2015-м, ни десять лет спустя в 2025 году Нобелевский комитет не оценил работ Руденского, отдав предпочтение его коллегам.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микро-РНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

