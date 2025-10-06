На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известны, какие женские губы наиболее привлекательны для мужчин

PRSB: размер губ влияет на восприятие красоты
true
true
true
close
Shutterstock

Австралийские психологи доказали, что одна черта лица — размер губ — способна заметно изменить восприятие привлекательности. При этом стандарты красоты зависят не только от пола человека, на которого смотрят, но и от того, кто оценивает внешность. Более того, как показали эксперименты, эти представления могут меняться буквально за несколько минут. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B (PRSB).

Ученые из Университета Сиднея и Университета Квинсленда показали добровольцам фотографии мужских и женских лиц с измененными с помощью редактирования губами — от очень тонких до заметно увеличенных. Участники оценивали привлекательность каждого изображения по шкале.

Выяснилось, что женские лица кажутся привлекательнее с немного увеличенными губами, а мужские — с чуть более тонкими. При этом предпочтения зависели от пола наблюдателя: женщины чаще выбирали более пухлые женские губы, тогда как мужчины отдавали предпочтение естественным.

Вторая часть эксперимента показала, что восприятие можно быстро «перенастроить». После того как участники несколько секунд смотрели на лицо с увеличенными губами, им начинали нравиться и другие лица с более крупными губами. Аналогичный эффект наблюдался и в обратную сторону — после просмотра тонких губ. Он срабатывал даже тогда, когда участникам показывали только губы, без остальной части лица. Это доказывает, что мозг способен по отдельности обрабатывать и «настраивать» восприятие отдельных черт.

По мнению исследователей, механизм объясняет, почему мода на внешность и популярные эстетические тренды меняются так быстро. Постоянное присутствие в информационном поле изображений людей с увеличенными губами способно смещать восприятие нормы — и формировать феномен, который ученые называют «лип-дисморфией».

Ранее стало известно, как генетика влияет на обмен веществ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами