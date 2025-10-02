Опровергнут миф о вреде тренировок для сердца

Ученые из Австралии выяснили: физически активные люди используют в среднем на 10% меньше сердечных сокращений в сутки, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. Работа опубликована в журнале JACC: Advances.

Исследователи сравнили пульс у спортсменов и людей без спортивной подготовки. У первых средняя частота сердечных сокращений составила 68 ударов в минуту, у вторых — 76 ударов. В пересчете на сутки это около 97 920 ударов против 109 440. Разница — примерно 11,5 тысячи ударов ежедневно.

«Даже если во время тренировки сердце работает быстрее, более низкий пульс в покое полностью компенсирует нагрузку», — объяснил профессор Томас Ла Герче, руководитель HEART-лаборатории в Мельбурне.

Участники с наилучшей физической формой имели пульс покоя всего 40 ударов в минуту — это почти вдвое ниже нормы. Снижение пульса в состоянии покоя является не только показателем тренированности, но и предиктором лучшего здоровья сердца и долгожительства.

Ученые отмечают: регулярные тренировки укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск болезней сердца и повышают продолжительность жизни. При этом максимальный эффект достигается не на уровне профессионального спорта, а при переходе от малоподвижного образа жизни к умеренной активности — нескольким часам упражнений в неделю.

