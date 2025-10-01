На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа скрытая причина чувства усталости после пробуждения

CCM: недостаток воды в рационе приводит к сонливости по утрам
bodnar.photo/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Техасского технологического университета установили, что обезвоживание может затруднять засыпание и усиливать чувство усталости после пробуждения. Результаты исследования опубликованы в журнале SN Comprehensive Clinical Medicine (CCM).

В эксперименте приняли участие 18 студентов мужского пола. В течение четырех дней исследователи отслеживали уровень их гидратации и качество сна в лаборатории. В первый день фиксировался исходный уровень водного баланса. На второй день участники приходили в состоянии хорошей гидратации — после вечернего приема 500 мл воды. После этого их проинструктировали не пить воду до следующего визита, чтобы создать условия легкого обезвоживания к третьему дню. На четвертый день испытуемые вернулись к обычному режиму.

Для оценки уровня гидратации ученые использовали три показателя: цвет мочи, удельный вес мочи (чем ниже — тем лучше гидратация) и изменения массы тела. Параллельно участники заполняли опросники о качестве сна: сколько времени потребовалось, чтобы уснуть, как часто они просыпались и насколько бодрыми чувствовали себя утром.

Анализ данных показал: в состоянии обезвоживания участники в среднем спали на час дольше, но при этом дольше засыпали и чувствовали себя более уставшими по утрам. Это указывает на то, что недостаток воды негативно влияет не только на физическое состояние, но и на качество сна.

Хотя исследование изначально проводилось в контексте спортивной медицины, ученые отмечают, что полученные данные актуальны для широкой аудитории. По словам авторов работы, легкое обезвоживание — частое явление в повседневной жизни, особенно в жаркую погоду или при низком потреблении жидкости.

Исследователи планируют продолжить работу и изучить, как недостаток воды влияет на работу иммунной системы. Также в фокусе будущих исследований — беременные женщины и дети, которые могут быть особенно чувствительны к изменениям водного баланса.

Ранее были названы два типа продуктов, которые ухудшают память.

