Названы два типа продуктов, которые ухудшают память

AJCN: колбаса и сладкие напитки усугубляют проблемы с памятью
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ежедневное употребление переработанного мяса и сладких газированных напитков значительно повышает риск когнитивных нарушений у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из университета Вирджиния Тек (США). Результаты семилетнего исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В исследовании приняли участие более пяти тысяч американцев в возрасте старше 55 лет. Участники регулярно проходили тесты на память, а также заполняли подробные анкеты о питании.

Анализ данных показал: ежедневная порция переработанного мяса — например, бекона, колбасы или ветчины — увеличивает риск ухудшения памяти на 17%. Каждая порция газировки повышает это значение еще 6%. Особенно выраженное снижение когнитивных функций наблюдалось у тех, кто регулярно потреблял оба продукта вместе.

Ученые отметили, что другие категории ультрапереработанных продуктов — вроде снеков, выпечки или замороженных блюд — не показали такого выраженного влияния на когнитивное здоровье. Это позволяет авторам работы сделать вывод: именно переработанное мясо и сладкие напитки являются ключевыми факторами риска.

Исследователи рекомендуют людям пожилого возраста пересмотреть рацион: отказаться от мясных полуфабрикатов, заменить газировку на воду и чаще готовить дома. По их словам, такие простые изменения способны существенно замедлить снижение памяти и снизить риск деменции.

Ранее популярный пищевой консервант оказался эффективным против болезни Альцгеймера.

