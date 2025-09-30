На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые зафиксировали на Земле магнитную бурю уровня G2

ИПГ: магнитная буря на Земле достигла умеренного уровня мощности
Shutterstock

Возмущение геомагнитного поля Земли достигло «умеренного» уровня мощности 30 сентября. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По информации ученых, в настоящее время мощность геомагнитных возмущений находится на уровне G2 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

28 сентября ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса M6.4., которая относится к предпоследнему уровню мощности.

Специалисты напомнили, что солнечные вспышки классифицируются по пяти уровням — от A до X, где каждый следующий класс в десять раз сильнее предыдущего. Подобные явления могут сопровождаться выбросами плазмы, которые при достижении Земли способны вызвать магнитные бури.

До этого в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщали, что геомагнитная обстановка остается пока спокойной и стабильной, при этом активность вспышек на Солнце существенно повышена.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

