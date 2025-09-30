На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ защитить легкие от загрязненного воздуха

ERS: употребление фруктов снижает вред от загрязненного воздуха для легких
true
true
true
close
Freepik

Регулярное употребление фруктов может частично защитить легкие от вредного воздействия загрязненного воздуха. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лестера (Великобритания). Результаты исследования были представлены на Конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Амстердаме.

Ученые проанализировали данные о здоровье и питании около 200 тысяч человек из базы британского биобанка. Оказалось, что у женщин, которые съедали по четыре и более порции фруктов в день, ухудшение функции легких при высоком уровне загрязнения воздуха было менее выраженным.

Авторы исследования объясняют это высоким содержанием антиоксидантов и противовоспалительных соединений во фруктах. Эти вещества могут снижать вред, вызываемый воздействием мелких частиц, присутствующих в загрязненной атмосфере.

Речь идет о твердых частицах размером менее 2,5 микрометра (PM2.5). Эти микроскопические загрязнители способны проникать глубоко в дыхательные пути и вызывать воспаление, окислительный стресс и повреждение легочной ткани. PM2.5 образуются в результате выхлопов транспорта, промышленных выбросов, сжигания топлива и других источников, особенно характерных для крупных городов.

В заключение специалисты подчеркивают: рацион не заменяет системные экологические меры, но может служить дополнительным способом защиты для жителей загрязненных регионов.

Ранее российские ученые разработали технологию эффективной очистки воздуха.

