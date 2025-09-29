Доказана связь между отсутствием секса и высоким интеллектом

Люди, никогда не имевшие сексуального опыта, в среднем отличаются более высоким уровнем интеллекта. К такому выводу пришли исследователи из Амстердамского университета и их коллеги, проанализировав данные почти 400 тыс. британцев и более 13 тыс. австралийцев. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Генетический анализ показал: около 15% различий в сексуальном опыте объясняются наследственностью. Причем гены, связанные с интеллектуальными способностями и успешностью в обучении, часто совпадали с генами, ассоциированными с отсутствием секса.

Ученые подчеркивают, что речь идет не об одном «гене воздержания», а о множестве небольших влияний. В совокупности они формируют тенденцию: более умные люди чаще оказываются без сексуального опыта — по собственному выбору или из-за сложностей в отношениях.

При этом у мужчин без сексуального опыта чаще наблюдалась меньшая физическая сила, а у обоих полов — чувство одиночества и социальная изоляция. В то же время такие люди реже злоупотребляли алкоголем и наркотиками.

«Наши результаты подтверждают стереотип: интеллектуально успешные, но менее уверенные в социальных контактах люди чаще остаются без сексуального опыта», — отметили авторы.

