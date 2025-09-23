Назван орган, управляющий сексуальным поведением у мужчин

Долгое время считалось, что мозг управляет мужским сексуальным поведением, а спинной мозг лишь выполняет финальную функцию эякуляции. Однако исследование ученых из фонда Шампалимоу в Португалии показало, что эта схема слишком упрощена: спинальные цепи участвуют и в формировании возбуждения, и в настройке всей последовательности сексуальных действий. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

«Спинной мозг — это не пассивный ретранслятор команд, а сложный центр, который интегрирует сенсорные сигналы, реагирует на возбуждение и учитывает внутреннее состояние», — объяснила руководитель работы, нейробиолог Сусана Лима.

Ключевую роль играют нейроны, содержащие молекулу галанин (Gal⁺). Ученые показали, что они напрямую соединены с двигательными нейронами, управляющими мышцей, ответственной за выброс спермы. Эти клетки не только инициируют характерный паттерн сокращений, но и получают сигналы от половых органов, а также связаны с зонами, участвующими в эрекции и вегетативном контроле.

Эксперименты с мышами показали, что Gal⁺-нейроны не просто запускают эякуляцию, но и «учитывают контекст»: если эякуляция произошла, повторная стимуляция этих клеток не вызывает ответа. Это говорит о том, что спинной мозг «знает» внутреннее состояние организма и может влиять на так называемый рефрактерный период.

Удаление этих нейронов у мышей не полностью блокировало половое поведение, но делало его менее скоординированным: самцы дольше искали вход во влагалище и чаще совершали неудачные попытки. Это указывает на то, что спинальные цепи участвуют не только в финальной фазе, но и в ритме и координации всего процесса.

Интересно, что у крыс роль Gal⁺-нейронов более «рефлекторная», в то время как у мышей она ближе к человеческой модели, где возбуждение накапливается постепенно. Поэтому авторы работы предполагают, что именно мышь, а не крыса, может быть более подходящей моделью для изучения сексуальной функции человека.

