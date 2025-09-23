На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван орган, управляющий сексуальным поведением у мужчин

NatCom: спинной мозг активно регулирует мужское сексуальное поведение
true
true
true
close
Shutterstock

Долгое время считалось, что мозг управляет мужским сексуальным поведением, а спинной мозг лишь выполняет финальную функцию эякуляции. Однако исследование ученых из фонда Шампалимоу в Португалии показало, что эта схема слишком упрощена: спинальные цепи участвуют и в формировании возбуждения, и в настройке всей последовательности сексуальных действий. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

«Спинной мозг — это не пассивный ретранслятор команд, а сложный центр, который интегрирует сенсорные сигналы, реагирует на возбуждение и учитывает внутреннее состояние», — объяснила руководитель работы, нейробиолог Сусана Лима.

Ключевую роль играют нейроны, содержащие молекулу галанин (Gal⁺). Ученые показали, что они напрямую соединены с двигательными нейронами, управляющими мышцей, ответственной за выброс спермы. Эти клетки не только инициируют характерный паттерн сокращений, но и получают сигналы от половых органов, а также связаны с зонами, участвующими в эрекции и вегетативном контроле.

Эксперименты с мышами показали, что Gal⁺-нейроны не просто запускают эякуляцию, но и «учитывают контекст»: если эякуляция произошла, повторная стимуляция этих клеток не вызывает ответа. Это говорит о том, что спинной мозг «знает» внутреннее состояние организма и может влиять на так называемый рефрактерный период.

Удаление этих нейронов у мышей не полностью блокировало половое поведение, но делало его менее скоординированным: самцы дольше искали вход во влагалище и чаще совершали неудачные попытки. Это указывает на то, что спинальные цепи участвуют не только в финальной фазе, но и в ритме и координации всего процесса.

Интересно, что у крыс роль Gal⁺-нейронов более «рефлекторная», в то время как у мышей она ближе к человеческой модели, где возбуждение накапливается постепенно. Поэтому авторы работы предполагают, что именно мышь, а не крыса, может быть более подходящей моделью для изучения сексуальной функции человека.

Ранее был назван простой способ улучшить качество секса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами