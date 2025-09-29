На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы повседневные факторы, замедляющие старение мозга на годы

BrainCom: крепкий сон и поддержка близких замедляют старение мозга
Shutterstock

Оптимизм, крепкий сон, социальная поддержка и устойчивость к стрессу помогают сохранить мозг молодым — к такому выводу пришли ученые из Университета Флориды. Результаты их исследования опубликованы в журнале Brain Communications (BrainCom).

В исследовании приняли участие 128 человек среднего и пожилого возраста, многие из которых страдали хронической болью в суставах. С помощью МРТ и алгоритмов машинного обучения специалисты определяли так называемый «возраст мозга» и сравнивали его с паспортным.

Результаты показали: у участников с большим количеством полезных привычек мозг подвергался меньшему износу, в отдельных случаях разница между биологическим и хронологическим возрастом органа достигала восьми лет. Более того, в течение двух лет наблюдения их мозг старел заметно медленнее.

Наибольшую пользу, по словам исследователей, приносили регулярный и качественный сон, здоровый вес, отказ от курения и наличие устойчивых социальных связей. Эти факторы снижали риски когнитивных нарушений и развития деменции. В то же время негативное влияние на состояние мозга оказывали хроническая боль, стресс и низкий уровень дохода.

Авторы подчеркивают: выработать здоровые привычки можно в любом возрасте, и даже небольшие позитивные изменения — например, улучшение сна или освоение техник стрессоустойчивости — оказывают ощутимое положительное воздействие на мозг.

Ранее врач развеяла миф о способе защиты от деменции.

