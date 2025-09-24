На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач развеяла миф о способе защиты от деменции

The Guardian: головоломки не помогают предотвратить деменцию
Freepik

Распространенное мнение о том, что головоломки помогают предотвратить деменцию, не соответствует действительности. Об этом в интервью The Guardian заявила профессор клинической нейроанатомии Саутгемптонского университета Рокси Караре.

По словам невролога, решение интеллектуальных задач не способно предотвратить развитие деменции, особенно при наличии генетической предрасположенности. Однако такая умственная активность может отсрочить появление первых симптомов и замедлить их прогрессирование.

Караре пояснила, что в процессе решения головоломок усиливается приток крови к мозгу. Это улучшает питание нейронов и способствует более эффективному удалению продуктов клеточного обмена.

«Особенно важно, что при этом улучшается кровоснабжение даже поврежденных сосудов, что помогает дольше сохранять их функциональность», — уточнила ученая.

Тем не менее, подчеркивает специалист, когнитивные упражнения не могут считаться надежным способом защиты от деменции. Такие тренировки только временно компенсируют ухудшение работы мозга, формируя так называемый когнитивный резерв. Он позволяет мозгу справляться с последствиями повреждений в результате инсультов, травм, хронических цереброваскулярных, нейродегенеративных заболеваний или возрастных изменений, сохраняя свои обычные функции в норме.

Ранее ученые предупредили, что жизненные трудности ухудшают работу мозга.

