В Германии обнаружен новый вид ихтиозавров

В Германии международная группа палеонтологов обнаружила новый вид морской рептилии, жившей около 180 миллионов лет назад. Останки были найдены в Баварии, в карьере Мистельгау. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Fossil Record.

Найденная окаменелость принадлежит ранее неизвестному виду ихтиозавра, получившему название Eurhinosaurus mistelgauensis. Эти древние морские рептилии напоминали современных дельфинов или тунцов, но принадлежали к совершенно другому биологическому классу.

Как и другие представители рода Eurhinosaurus, E. mistelgauensis обладает значительно удлинненной верхней челюстью, напоминающей клюв рыбы-меч. Однако, по словам ученых, этот экземпляр заметно отличается от известных ранее видов.

Главной особенностью нового вида стало необычное строение скелета — особенно массивная и хорошо развитая грудная клетка. Кроме того, ученые отметили уникальное соединение черепа и шейного отдела позвоночника, что может указывать на иное поведение или образ жизни по сравнению с другими ихтиозаврами.

Скелет длиной около четырех метров был обнаружен в геологическом слое, известном как «поле битвы» белемнитов. Эта территория богата останками древних головоногих моллюсков. Плита уже давно изучается археологами — раскопки здесь ведутся с 1998 года и регулярно приносят уникальные результаты.

Новое открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию морских рептилий. Особенности анатомии Eurhinosaurus mistelgauensis говорят о том, что эти животные могли занимать особую экологическую нишу и, возможно, имели отличные от своих сородичей способы охоты или передвижения в воде, — рассказал руководитель исследования Гаэль Шпихер из швейцарского музея JURASSICA.

