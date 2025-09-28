На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Артрит развивается за годы до первых симптомов, выяснили ученые

STM: иммунные изменения сигнализируют об артрите за годы до первых симптомов
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Ревматоидный артрит (РА) может начинаться за несколько лет до появления первых симптомов — на начальных этапах развития заболевания изменения затрагивают иммунные клетки. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

В течение семи лет ученые наблюдали за людьми с повышенным риском заболевания. У испытуемых в крови уже были обнаружены антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (КЦП), которые считается одним из ключевых биомаркеров РА. Ученые проследили, как иммунная система у этих людей постепенно менялась, задолго до появления болей, воспаления и отеков в суставах.

С помощью передовых технологий исследователям удалось увидеть, как в организме начинается скрытая иммунная перестройка: иммунные клетки, включая В- и Т-лимфоциты, начинали атаковать собственные ткани. Даже наивные Т-клетки (Th0-клетки) , которые еще не сталкивались с патогенами, демонстрировали генные изменения, указывающие на готовность к аутоиммунной атаке.

Особое внимание вызвало системное воспаление, которое развивалось по всему телу, несмотря на отсутствие видимых симптомов. Эти процессы напоминали активную фазу РА, но протекали в скрытой форме — подобно вулкану, который готовится к извержению, медленно меняя внутреннюю структуру.

Полученные данные открывают возможности для ранней диагностики заболевания.

«Иммунные сигнатуры и биомаркеры, выявленные в этом исследовании, могут стать основой для профилактики РА до начала повреждений суставов. Это позволяет перейти от традиционного лечения к упреждающему подходу, сохраняя качество жизни пациентов еще до того, как болезнь проявится внешне», — заключил один из ведущих авторов исследования, профессор Кевин Дин из Университета Колорадо в Аншутце.

Ранее в России создали лекарство от артрита, которое надо вводить всего один раз в месяц.

