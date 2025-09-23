На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создали лекарство от артрита, которое надо вводить всего один раз в месяц

В ИХР РАН создали форму лекарства от артрита для инъекций один раз в месяц
true
true
true
close
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН разработали новую форму лекарства против ревматоидного артрита на основе «умных» гидрогелей. Его можно вводить всего один раз в месяц. Методика предназначена для контролируемого высвобождения препарата прямо в зоне воспаления. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Ученые объяснили: современные препараты для лечения артрита чаще всего выпускаются в виде таблеток. Однако при прохождении через желудочно-кишечный тракт значительная часть действующего вещества теряется, а для стабильного эффекта требуется частый прием.

Инъекции действуют быстрее, но высокие дозировки могут вызывать побочные эффекты. Поэтому ученые Лаборатории химии олигосахаридов и функциональных материалов сосредоточились на создании состава, который будет эффективен при меньшей частоте введений.

Новая разработка представляет собой жидкий раствор плюроников — полимеров, которые при попадании в организм превращаются в гель. В него ученые поместили противовоспалительное средство лефлуномид.

Новый формат лечения уже протестировали в среде, близкой к синовиальной жидкости человеческого сустава.

Благодаря высокой вязкости геля препарат высвобождался медленно и целенаправленно. По словам исследователей, применение такой методики позволяет уменьшить кратность инъекций до одного раза в месяц.

Система также позволила улучшить растворимость малорастворимых препаратов за счет образования мицелл — структур, «упаковывающих» действующее вещество.

«Вариативность свойств полученных гелей позволяет вводить оптимальную дозировку лефлуномида и обеспечить его контролируемое поступление в организм», — рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник лаборатории, кандидат химических наук Михаил Агафонов.

Действие полученных образцов ученые сравнили с коробкой переключения передач в автомобиле: каждая передача – это определенная скорость высвобождения действующего вещества.

Ранее был найден способ справиться с хронической болью при артрите.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами