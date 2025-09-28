На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые разработали мРНК-вакцину от возрастной потери зрения

Vaccine: в Японии создали вакцину против возрастной дегенерации сетчатки
Depositphotos

Ученые из Научного института Токио создали мРНК-вакцину, способную предотвратить потерю зрения из-за возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Результаты исследования опубликованы в журнале Vaccines.

ВМД является одной из главных причин ухудшения зрения у людей старше 60 лет – патологией страдают почти 200 миллионов человек по всему миру. Это хроническое заболевание поражает центральную часть сетчатки (макулу), ответственную за четкое и детальное зрение.

Новая вакцина работает за счет подавления неоваскуляризации — аномального роста кровеносных сосудов в сетчатке глаза, который ведет к скоплению жидкости и прогрессирующей потере зрения. Сейчас для замедления этого процесса применяются регулярные инъекции антиангиогенных препаратов прямо в глаз. Однако такие процедуры требуют частого повторения и не всегда эффективны в долгосрочной перспективе.

Вакцина, разработанная японскими учеными, основана на мРНК, кодирующей белок LRG1. Именно он связан с развитием патологических сосудов при ВМД. После внутримышечного введения организм начинает вырабатывать антитела к этому белку, что блокирует рост аномальных сосудов без воздействия на здоровые ткани.

В ходе экспериментов на двух группах мышей двукратная инъекция препарата с интервалом в 14 дней существенно снизила уровень повреждений в сетчатке: до 85% в индуцированной модели ВМД и до 55% в естественной. Первые положительные результаты наблюдались уже через неделю после введения первой дозы.

Ученые отмечают, что вакцина продемонстрировала высокую безопасность: она не вызывала побочных эффектов и не ухудшала кровоснабжение сетчатки.

«Если эффективность новой вакцины подтвердится в клинических испытаниях на людях, это откроет путь к более удобному и менее травматичному лечению ВМД — одной внутримышечной инъекцией вместо регулярных уколов в глаз», – пояснил Сатоси Учида, профессор кафедры передовой наномедицинской инженерии Токийского научного университета.

Ранее врач назвала две главные опасности сна в контактных линзах.

