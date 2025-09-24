Врач назвала две главные опасности сна в контактных линзах

Сон в контактных линзах сокращает доступ кислорода к глазу, что ослабляет клетки роговицы. Кроме того, такая привычка создает идеальные условия для размножения бактерий. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ангелина Казанцева, ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России.

Врач объяснила, что для сохранения здоровья глаз необходимы три условия: кислород, влага и чистота.

«Когда вы закрываете веки во сне, доступ кислорода к глазу и так сокращается. А если в глазу остается линза, — она превращается из «окна» в герметичный полиэтиленовый пакет. В условиях гипоксии (кислородного голодания) клетки роговицы слабеют, становятся уязвимыми для малейшей инфекции и даже могут начать отмирать», – объяснила «Газете.Ru» эксперт.

Врач добавила, что за день на поверхности линзы оседают пыль, бактерии и микроорганизмы из окружающей среды. Ночью, при закрытых веках в условиях тепла, последние начинают активно размножаться.

«Самое опасное из последствий — акантамебный кератит. Это тяжелейшая инфекция, вызванная микроскопическими амебами, которые живут даже в водопроводной воде. Лечится она крайне трудно и долго, может потребовать пересадки роговицы и грозит необратимым снижением зрения», – предупреждает Казанцева.

Также привычка спать в линзах может привести к краевому кератиту – воспалению, которое возникает из-за нарушения обмена слезы под линзой и реакции на отложения на ней.

«Коварство в том, что последствия накапливаются постепенно. Хроническая гипоксия может привести к врастанию сосудов в роговицу (неоваскуляризации). Если это случится, дальнейшее ношение линз и лазерная коррекция зрения станут невозможны», – заключила эксперт.

Ранее была названа неочевидная причина развития слепоты.