Популярный пищевой консервант оказался эффективным против болезни Альцгеймера

Бензоат натрия — пищевой консервант, который также является метаболитом корицы, — может снижать уровень белков, связанных с болезнью Альцгеймера, в крови пациентов. Кроме того, у больных с высоким исходным содержанием одного из таких белков — амилоида-бета 1–42 — отмечалось заметное улучшение когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из Тайваня . Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry (TP).

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, приводящее к потере памяти и снижению умственных способностей. Одной из ведущих гипотез является накопление в мозге амилоидных пептидов, повреждающих нейроны. Современные препараты, выводящие эти белки из организма, уже одобрены, но они дорогостоящие, вводятся внутривенно и могут вызывать серьезные побочные эффекты, включая отеки и кровоизлияния в мозг.

Исследователи проверили, может ли бензоат натрия — доступное и безопасное средство, уже применяющееся при метаболических нарушениях, — стать более удобной альтернативой. В исследовании участвовали 149 пациентов с легкой стадией болезни Альцгеймера в возрасте от 50 до 100 лет. В течение 24 недель им назначали разные дозы препарата или плацебо, параллельно оценивая когнитивные способности и концентрацию амилоидов в крови.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у пациентов, принимавших 750 или 1000 мг бензоата натрия в день. У них снижался уровень амилоида-бета 1–40 и общая концентрация амилоидных белков в плазме крови. А у тех, у кого исходно было больше амилоида-бета 1–42, когнитивные показатели улучшались особенно заметно.

«Мы видим, что бензоат натрия может выступать безопасным и удобным терапевтическим вариантом, который снижает амилоидные белки и способствует сохранению когнитивных функций», — отметили авторы.

