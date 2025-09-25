На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Предложен необычный взгляд на устройство Вселенной

Conversation: вселенная хранит «память» обо всем, что в ней происходит
true
true
true
close
R. Colombari & M. Zamani (NSF NOIRLab)

Международная команда ученых предложила новый взгляд на устройство космоса: в основе реальности может лежать не материя и даже не пространство-время, а информация. В рамках новой теории — «квантовой матрицы памяти» (Quantum Memory Matrix, QMM) — пространство-время рассматривается как состоящее из крошечных ячеек, каждая из которых «запоминает» все взаимодействия, происходящие в ней. Об этом сообщает портал The Conversation.

По словам авторов, это решает знаменитый «информационный парадокс черных дыр». Согласно общей теории относительности, все, что попадает в черную дыру, исчезает навсегда. Но с точки зрения квантовой механики информация не может быть уничтожена. В модели QMM сведения о материи сохраняются в «ячейках» пространства-времени, даже если сама черная дыра испаряется.

Ученые утверждают, что их подход помогает объяснить и темную материю, и темную энергию. Кластеры таких «отпечатков» ведут себя как невидимая масса, влияя на вращение галактик. А насыщенные ячейки создают остаточную энергию, которая математически совпадает с космологической постоянной — причиной ускоренного расширения Вселенной.

Более того, расчеты показывают: космос цикличен. Он уже пережил несколько фаз расширения и сжатия, и впереди — еще несколько «больших отскоков», после которых память пространства-времени будет полностью заполнена. Тогда Вселенная окончательно перейдет в фазу медленного расширения. По оценкам, ее «информационный возраст» составляет около 62 млрд лет — значительно больше привычных 13,8 млрд.

Авторы проверили элементы своей модели на квантовых компьютерах: они рассматривали кубиты как аналоги ячеек пространства-времени. Протоколы записи и считывания информации оказались работоспособными — восстановить исходное состояние удалось с точностью более 90%.

Ранее ученые выяснили, как «танец» загадочных частиц меняет исход слияния звезд.

