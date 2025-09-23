Поселения на Марсе будут строиться из грибов, заявили ученые

Ученые из NASA предложили способ строительства поселений на Марсе на основе природных ресурсов. Об этом сообщает портал Universe Today.

Первым колонистам Марса не удастся взять с собой все необходимое для жизни. Слишком далеко, слишком дорого и слишком мало грузовиков-ракет. Поэтому будущие базы придется возводить из того, что уже есть на месте — воды, углекислого газа и, конечно, марсианской пыли.

Уже в 2006 году Брюс Маккензи из Mars Foundation предложил план Homestead: поселение у склона холма. Каменная «спина» защитит от радиации, а выход к поверхности позволит ставить теплицы и склады. Для старта потребуется привезти с Земли тяжелое оборудование — несколько компактных ядерных реакторов и установки для добычи и переработки ресурсов. Из воды и реголита можно будет получать кислород, топливо и строительные материалы.

Один из вариантов — обжигать марсианскую пыль и делать кирпичи. Другой — производить стекло для теплиц: без солнечного света не вырастить урожай, а питаться только земными запасами колонисты не смогут.

Но у NASA Ames есть более радикальная идея. Биолог Линн Ротшильд предлагает использовать «микотектуру» — архитектуру из грибов. Исследователи упаковывают легкий каркас и споры специально адаптированного гриба. Стоит добавить воды — и мицелий начинает оплетать каркас, превращаясь в плотный герметичный материал. Из него можно отливать «грибные кирпичи» или выращивать целые купола, пригодные для жилья и хранения.

Ученые уже вырастили небольшие прототипы таких сооружений на Земле. В будущем подобные технологии могут снизить зависимость марсианских поселений от грузов с Земли и сделать возможным настоящий «живой» город на Красной планете.

