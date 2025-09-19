На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какая культура способна расти на Луне

SAW: на Луне можно выращивать чай
true
true
true
close
Thomas Campbell/NASA

Ученые из Университета Кента доказали, что чай можно выращивать в почве, имитирующей грунт Луны. Эксперимент был проведен совместно с британской плантацией Dartmoor Tea, студией Lightcurve Films и организацией Europlanet. Об открытии исследователи сообщили на конференции Space Agriculture Workshop (SAW).

Саженцы высадили в «лунный» и «марсианский» аналоги почвы, сравнив их с контрольной группой в обычной земле из Девона. Условия — температура, освещенность и влажность — подбирались так, чтобы напоминать космические.

Результат оказался неожиданным: чайные кусты на «лунном» грунте прижились и росли не хуже контрольных, тогда как в «марсианской» почве растения погибали.

«Эти опыты показывают, что земные культуры, в том числе чай, можно выращивать в лунных теплицах, обеспечивая будущих колонистов свежей пищей и даже традиционной британской «чайной паузой»», — отметил руководитель исследования профессор Найджел Мейсон.

Ученые подчеркивают: исследования важны не только для будущих лунных баз, но и для Земли. Результаты помогут лучше понять, как растения выживают в неблагоприятных условиях и как оживлять обедненные почвы, страдающие от изменения климата и истощения.

Доктор Сара Лопес-Гомольон добавила: «Мы сделали первый шаг — показали, что чай можно выращивать в лунной почве. Следующий — понять физиологию растений в этих условиях, чтобы улучшить рост и распространить опыт на другие культуры».

Ранее была выявлена неожиданная новая опасность астероидов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами