Популярное японское блюдо повысило риск ранней смерти у мужчин

JNHA: частое потребление рамэна повышает риск ранней смерти у мужчин
Частое употребление рамэна — японского блюда на основе лапши в бульоне — повышает риск преждевременной смерти у мужчин. Это показало исследование ученых из Университета наук о питании Енэдзава (Япония). Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA).

В исследовании участвовали более 6700 человек старше 40 лет. Участников разделили на группы по частоте потребления блюда — от менее одного раза в месяц до трех и более раз в неделю.

Анализ показал, что любители этого блюда чаще страдали от избыточного веса, курили, употребляли алкоголь, а также страдали сопутствующими заболеваниями — диабетом и гипертонией. У испытуемых, которые ели рамэн три раза в неделю, вероятность раннего ухода из жизни оказалась повышенной.

Особенно высоким риск смерти оказался у мужчин старше 70 лет и тех, кто регулярно ел рамэн, допивая бульон до конца. Ученые отметили: именно в бульоне сохраняется высокая концентрация соли и жиров. Избыток этих веществ в рационе повышает давление и провоцирует набор веса, увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Авторы подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты позволяют предположить, что регулярное употребление рамэна может быть фактором риска для здоровья, особенно у мужчин среднего возраста.

Ранее ученые выяснили, что острая капуста может снижать уровень сахара в крови.

