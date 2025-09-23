На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские ученые подсчитали число горячих источников на Камчатке

Ученые из КамГУ нашли на Камчатке 278 горячих источников
Shutterstock/FOTODOM

Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга создали первую полную базу данных горячих источников Камчатки, включающую 278 точек выхода термальных вод. Новая карта содержит координаты каждого источника, их химический состав и лечебные свойства. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ.

Для создания ресурса специалисты использовали результаты гидрогеологических и бальнеологических исследований, а также современные требования классификации природных лечебных ресурсов, утвержденной Министерством здравоохранения в марте 2024 года. На карте представлены четыре основных типа термальных вод — минеральные, углекислые, железистые и кремнистые.

В базе подробно описаны 229 источников, включая 85 объектов Елизовского района. Оставшиеся находятся в стадии изучения. Особое внимание уделено Начикинским, Малкинским и Паратунским источникам с кремнистыми термальными водами, которые эффективно применяются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата и кожных патологий.

«Термальные источники Камчатки являются естественными лабораториями, на примере которых можно изучать биологические процессы и условия возникновения жизни на Земле», — уточнил в беседе с «Газетой.Ru» заведующий лабораторией биогеохимии КамГУ Станислав Рогатых.

По словам ученых, база данных будет полезна не только для медицинских учреждений, но и для органов власти и туроператоров. Она станет основой для разработки туристических маршрутов и планирования курортной инфраструктуры, что соответствует приоритетам развития региона до 2035 года.

Сейчас исследователи планируют продолжить расширение базы данных, включив в нее термальные источники северных районов Камчатки. Также ученые рассчитывают проанализировать изменения состава вод, связанные с активной вулканической и сейсмической деятельностью полуострова.

Ранее ученые раскрыли, чем горячая ванна полезнее сауны.

