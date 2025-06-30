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Ученые раскрыли, чем горячая ванна полезнее сауны

AJP: горячая ванна стимулирует иммунную систему эффективнее сауны
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Shutterstock

Горячая ванна стимулирует работу иммунной системы лучше, чем традиционная сухая или инфракрасная сауна. К такому выводу пришли ученые из Университета Орегона. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Physiology (AJP).

В эксперименте участвовали 20 молодых физически активных добровольцев. После погружения в горячую воду в их крови наблюдалось повышение уровня цитокинов и активация усиление активности клеток — эффект, который не был зафиксирован после посещения сауны.

Авторы работы сравнили три вида тепловой терапии — сухую сауну, инфракрасную сауну и погружение в горячую воду. Выяснилось, что именно ванна вызывает наиболее сильное повышение температуры тела. Это, в свою очередь, запускает ряд полезных физиологических реакций: улучшение кровотока, снижение артериального давления, стимуляция работы иммунной системы.

По словам исследователей, причина в том, что в воде тело охлаждается хуже: пот испаряется медленно, а тепловой стресс становится более выраженным. Это делает горячую ванну своеобразным «тренажером» для организма — особенно для тех, кто по каким-либо причинам не может регулярно заниматься спортом.

Как отмечают ученые, при разумной продолжительности регулярные горячие ванны способны также укрепить сосуды, снизить уровень воспаления в организме и в целом улучшить состояние здоровья.

Ранее ученые рассказали, почему худеющим нужно избегать холодных ванн.

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