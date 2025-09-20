На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали дату запуска космического аппарата к Луне

Запуск российского космического аппарата к Луне планируется на 2028 год
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Запуск к Луне российского космического аппарата «Луна-26» запланирован на 2028 год. Об этом рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Анатолий Петрукович в интервью «Интерфаксу».

«Проект «Луна-26» с орбитальным космическим аппаратом сегодня находится на этапе изготовления составных частей космического аппарата — научных приборов и служебных систем. Запуск запланирован на 2028 год», — сказал Петрукович.

Он отметил, что недавно был утвержден национальный проект «Космос», который включает в себя планы по исследованию Луны. Всего, по словам директора ИКИ, предусмотрено создание семи космических аппаратов данной серии.

По словам ученого, проект «Луна-27» предусматривает создание двух посадочных космических аппаратов. Петрукович сообщил, что первый из них сейчас на стадии изготовления составных частей. Работы по второму начнутся несколько позже. Запуски намечены на 2029-й и 2030-й годы.

В августе сообщалось о планах России возобновить исследования Венеры, которая рассматривается как один из наиболее перспективных объектов в контексте поиска признаков существования внеземной жизни.

Ранее в Европе заговорили о российской угрозе из космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами