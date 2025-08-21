На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Росатом» создаст космические аппараты для поиска жизни на Венере

АтомМедиа: в «Росатоме» строят посадочный модуль для поиска жизни на Венере
true
true
close
NASA

Россия вернется к изучению Венеры — планеты, которая считается одним из самых перспективных объектов для поиска признаков внеземной жизни. В ближайшие годы в рамках федерального проекта «Космический атом», разработанного «Росатомом» совместно с «Роскосмосом», будет создан орбитальный аппарат и посадочный модуль для исследования атмосферы и поверхности планеты. Об этом «Газете.Ru» в пресс-службе «АтомМедиа».

«Венера наиболее перспективна с точки зрения поисков признаков внеземной жизни. Мы, кстати, единственные в мире, кто приземлялся на эту планету. И сейчас создаем орбитальный аппарат и посадочный модуль для изучения атмосферы и поверхности планеты», — заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в своем обращении, приуроченном к 80-летию атомной отрасли.

Уникальные условия на Венере — высокая температура, давление в десятки раз выше земного и агрессивная атмосфера — делают исследования особенно сложными. Для преодоления этих препятствий планируют применять новые атомные технологии, которые позволят аппаратам работать там, где солнечная энергия недоступна.

В «Росатоме» отмечают, что именно атомные энергоустановки станут ключом к долгосрочным миссиям в глубоком космосе. Разработку можно будет использовать и для изучения других планет, включая Марс. А основой станет опыт строительства лунной атомной станции, планируемой к запуску в 2030 году и способной обеспечивать энергией аппаратуру во время двухнедельной лунной ночи.

Возвращение к исследованию Венеры может стать прорывом в астробиологии. Обнаружение в 2020-м году в атмосфере планеты фосфина и обсуждаемые геохимические аномалии заставляют ученых снова рассматривать ее как одного из главных кандидатов для поиска инопланетной жизни.

Ранее российские студенты нашли безопасный способ борьбы с нефтеразливами в морях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами