«Росатом» создаст космические аппараты для поиска жизни на Венере

Россия вернется к изучению Венеры — планеты, которая считается одним из самых перспективных объектов для поиска признаков внеземной жизни. В ближайшие годы в рамках федерального проекта «Космический атом», разработанного «Росатомом» совместно с «Роскосмосом», будет создан орбитальный аппарат и посадочный модуль для исследования атмосферы и поверхности планеты. Об этом «Газете.Ru» в пресс-службе «АтомМедиа».

«Венера наиболее перспективна с точки зрения поисков признаков внеземной жизни. Мы, кстати, единственные в мире, кто приземлялся на эту планету. И сейчас создаем орбитальный аппарат и посадочный модуль для изучения атмосферы и поверхности планеты», — заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в своем обращении, приуроченном к 80-летию атомной отрасли.

Уникальные условия на Венере — высокая температура, давление в десятки раз выше земного и агрессивная атмосфера — делают исследования особенно сложными. Для преодоления этих препятствий планируют применять новые атомные технологии, которые позволят аппаратам работать там, где солнечная энергия недоступна.

В «Росатоме» отмечают, что именно атомные энергоустановки станут ключом к долгосрочным миссиям в глубоком космосе. Разработку можно будет использовать и для изучения других планет, включая Марс. А основой станет опыт строительства лунной атомной станции, планируемой к запуску в 2030 году и способной обеспечивать энергией аппаратуру во время двухнедельной лунной ночи.

Возвращение к исследованию Венеры может стать прорывом в астробиологии. Обнаружение в 2020-м году в атмосфере планеты фосфина и обсуждаемые геохимические аномалии заставляют ученых снова рассматривать ее как одного из главных кандидатов для поиска инопланетной жизни.

