Болезнь Альцгеймера связали с «ожирением» клеток мозга

Immunity: накопление жира в клетках мозга может вызывать болезнь Альцгеймера
Depositphotos

Ученые из Университета Пердью обнаружили, что накопление жира в иммунных клетках головного мозга (микролгии) ослабляет их способность бороться с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

Микроглия очищают ткани от клеточного «мусора» различных типов, включая токсичный белок бета-амилоид. Однако при болезни Альцгеймера эти клетки собираются рядом с амилоидными бляшками и начинают накапливать липидные капли. Ученые обнаружили, что микроглия рядом с бляшками содержит в два раза больше жира. Кроме того, такие клетки удаляют бета-амилоид на 40% менее эффективно, чем здоровые.

Причина — избыток жирных кислот, которые микроглия превращает в триацилглицерин, запасенную форму жира. Этот процесс усиливается с возрастом и прогрессированием заболевания. По словам ученых, жировые отложения буквально «парализуют» микроглию, мешая ей выполнять защитные функции.

Исследования на мышах показали, что ключевую роль в этом процессе играет фермент DGAT2, ответственный за финальный этап накопления жира. Команда выяснила, что при болезни Альцгеймера уровень этого фермента повышен — не из-за увеличения его выработки, а из-за сбоя в механизмах его разрушения.

Экспериментально ученые подавили функцию DGAT2 или ускорили его разрушение с помощью двух разных молекул. Это привело к снижению накопления жира в микроглии, восстановлению ее способности удалять амилоидные бляшки и улучшению состояния нейронов у животных.

Ученые отмечают: нарушения жирового обмена в иммунных клетках мозга — не побочный эффект, а активный фактор развития болезни. Открытие может стать основой для новых методов терапии Альцгеймера, ориентированных не только на устранение бляшек, но и на восстановление внутренней защиты мозга.

Ранее был найден редкий вариант гена, связанный с болезнью Альцгеймера.

