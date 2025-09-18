На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Падение метеорита привело к появлению новых организмов на Земле, выяснили ученые

NatCom: зафиксировано зарождение микробной жизни в кратере от падения метеорита
Depositphotos

Жизнь не только переживает катастрофы, но и способна расцветать в их последствиях. К такому выводу пришли исследователи из Линчепингского университета в Швеции, впервые определившие время появления микроорганизмов в кратере Лаппаярви на западе Финляндии. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Кратер Лаппаярви образовался около 78 миллионов лет назад после падения метеорита. Ученые доказали, что вскоре после удара здесь возникла гидротермальная система, которая и стала домом для микробов.

«Это первый случай, когда мы можем напрямую связать активность микроорганизмов с метеоритным ударом, используя геохронологические методы. Кратеры способны оставаться обитаемыми очень долго», — объяснил профессор Линчепингского университета Хенрик Дрейк, руководитель исследования.

Команда применяла изотопный анализ и радиоизотопное датирование, чтобы проследить следы микробного сульфатного дыхания — процесса, возможного только при участии живых организмов. Эти биосигнатуры обнаружены в минералах, сформировавшихся при температуре около 47 °C, что считается оптимальной для микробных экосистем.

«Самое захватывающее — мы видим не просто следы жизни, но можем точно сказать, когда это произошло. У нас есть временная шкала того, как жизнь находит путь после катастрофы», — отметил соавтор статьи, аспирант Якоб Густафссон.

Позднейшие минералы, образовавшиеся уже спустя более 10 миллионов лет после удара, содержат признаки как потребления, так и образования метана. Это говорит о долгосрочном существовании микробных сообществ в кратере.

Исследователи считают, что их работа открывает новое направление в астробиологии и позволяет заглянуть в то, как жизнь возрождается после планетарных катастроф, превращая следы разрушения в колыбели новых экосистем.

Ранее впервые была составлена карта «космической паутины», пронизывающей Вселенную.

