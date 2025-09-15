На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гипертоникам посоветовали чаще есть лук

20minutos: калий в составе лука помогает снижать кровяное давление
Shutterstock/FOTODOM

Калий и антиоксиданты в луке помогают поддерживать нормальное давление при сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом испанский кардиолог Магдалена Перельо рассказала в интервью изданию 20minutos.

По словам врача, этот доступный овощ содержит кверцетин — природный антиоксидант, который способствует снижению артериального давления, уровня холестерина и общего воспаления в организме.

«В луке также содержатся клетчатка и витамины, что делает его полезным элементом сбалансированного питания», — уточнила эксперт.

Кардиолог напомнила, что лук богат калием. Этот минерал необходим для передачи нервных импульсов и сокращения мышц. Также калий важен для нормального функционирования сердечно-сосудистой и нервной системы. Этот минерал представляет собой электролит, который не синтезируется в организме, а поступает с продуктами питания.

Известно, что калий помогает выводить лишний натрий, который содержится в соленой пище. Такой эффект уменьшает объем циркулирующей крови и снижает нагрузку на стенки сосудов.

Перельо добавила, что регулярное употребление лука положительно влияет не только на сердце и сосуды. Он помогает контролировать уровень сахара в крови, поэтому может быть полезен людям с диабетом. Также овощ поддерживает работу почек, подчеркнула специалист.

