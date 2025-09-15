Названо опасное последствие ношения новой одежды без стирки

Дерматолог Сьюзан Недорост предостерегла от ношения новой одежды без предварительной стирки. В беседе с изданием El Periodico De España она пояснила, что это может привести к развитию аллергического дерматита.

Аллергический обусловлен иммунной реакцией организма на чужеродные вещества. Ими могут быть различные химические вещества, металлы, растительные вещества и даже некоторые продукты питания. При этом заболевание не носит инфекционный характер — вопреки распространенному мифу, оно не передается от человека к человеку

По словам специалиста, аллергический дерматит проявляется не сразу, а спустя несколько дней после контакта кожи с тканью. Его главным симптомом становится сыпь, которая может сохраняться на протяжении недель.

Недорост уточнила, что основной причиной дерматита служат красители, применяемые при производстве синтетических материалов — полиэстера, нейлона и акрила. После пошива новой одежды концентрация химических веществ в ткани высока, однако после стирки их уровень значительно снижается.

