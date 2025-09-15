На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо опасное последствие ношения новой одежды без стирки

EPDE: ношение новой одежды без стирки грозит аллергическим дерматитом
true
true
true
close
Pexels

Дерматолог Сьюзан Недорост предостерегла от ношения новой одежды без предварительной стирки. В беседе с изданием El Periodico De España она пояснила, что это может привести к развитию аллергического дерматита.

Аллергический обусловлен иммунной реакцией организма на чужеродные вещества. Ими могут быть различные химические вещества, металлы, растительные вещества и даже некоторые продукты питания. При этом заболевание не носит инфекционный характер — вопреки распространенному мифу, оно не передается от человека к человеку

По словам специалиста, аллергический дерматит проявляется не сразу, а спустя несколько дней после контакта кожи с тканью. Его главным симптомом становится сыпь, которая может сохраняться на протяжении недель.

Недорост уточнила, что основной причиной дерматита служат красители, применяемые при производстве синтетических материалов — полиэстера, нейлона и акрила. После пошива новой одежды концентрация химических веществ в ткани высока, однако после стирки их уровень значительно снижается.

Ранее россиянам раскрыли секрет, как избежать осеннего обострения акне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами