Россиянам раскрыли секрет, как избежать осеннего обострения акне

Врач Михайлова: два правила помогут избежать обострения акне осенью

Для профилактики осеннего обострения акне важно адаптировать уход к новому сезону. Во-первых, важно начать использовать кислоты. Во-вторых, в осенний уход необходимо включать кремы с восстанавливающими компонентами, которые укрепляют кожный барьер и уменьшают воспаление, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.

«Летняя солнечная активность провоцирует утолщение рогового слоя кожи — гиперкератоз. У людей, склонных к акне, часто наблюдается повышенная выработка кожного сала, и в сочетании с гиперкератозом это приводит к закупорке пор и созданию благоприятной среды для размножения бактерий. Осенью ситуация усугубляется перепадами температур, сухим воздухом в помещениях, снижением иммунитета и ростом стрессовой нагрузки, например, у школьников и студентов с началом учебного года. Стресс активизирует работу сальных желез, усиливая воспалительные процессы», — объяснила врач.

Для профилактики обострений стоит адаптировать уход к сезону. Для жирной и склонной к акне кожи полезна мягкая кислотная терапия, которая помогает устранить гиперкератоз, освободить поры, нормализовать работу сальных желез.

«В зависимости от типа кожи, возраста и ее чувствительности можно использовать косметику с салициловой, молочной, миндальной, лактобионовой или гликолевой кислотой. Концентрацию кислот и частоту применения необходимо подбирать индивидуально, чтобы не спровоцировать раздражение. Помимо кислот, в осенний уход необходимо включать кремы с восстанавливающими компонентами, которые укрепляют кожный барьер и уменьшают воспаление. Липиды, натуральные масла, такие как масло ши, сквалан, пантенол, аллантоин, экстракты ромашки и календулы подходят для чувствительной кожи, а экстракты ивы, дуба и хмеля — для более жирной. Эти вещества успокаивают кожу, оказывают мягкое противовоспалительное и антисептическое действие, а также способствуют ее регенерации», — рассказала врач.

При первых признаках обострения акне лучше не экспериментировать с самолечением и обратиться к врачу. Дерматовенеролог оценит глубину и характер воспаления, подберет терапию и при необходимости назначит медикаменты, предотвращающие рубцевание и поствоспалительные пятна.

